Türkiye yeniden sandık başına gidecek: İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi sürüyor

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu kapsamında yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar İstanbul Havalimanı’nda oy kullanmaya devam ediyor. Yurt dışı seçmeni olan vatandaşlar 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar buradaki sandıklarda oylarını kullanabilecek.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Adayların yüzde 50 oy oranına ulaşamamasının ardından karar ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandıklar yeniden kurulacak ve pusulada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak. Seçimlerin 2. turu kapsamında yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar İstanbul Havalimanı’nda oy vermeye devam ediyor.

İHA'nın aktardığına göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından İstanbul Havalimanı ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı gereği 20 Mayıs Cumartesi günü sabah 08.00'de başlamıştı. Havalimanları ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı’nda dış hatlar terminalinde bulunan gelen ve giden yolcu katlarına toplam 12 sandık kuruldu.

Yurt dışı seçmeni olan vatandaşlar 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar bu sandıklarda oylarını kullanabilecek. 20 Mayıs’tan bu yana İstanbul Havalimanı’nda oy kullanan seçmenlerin sayısı 3 bini aştı. YSK’nın kararı çerçevesinde yurt dışı temsilciliklerinde ise oy verme işlemi 24 Mayıs’a kadar devam edecek.

 
 

Kaynak: İHA

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