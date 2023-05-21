Fenomen Onur Yıldız’ın yeni aldığı 14 milyonluk aracı kazaya karıştı

Otomobil tutkunu fenomen Onur Yıldız, Türkiye’de sınırlı sayıda bulunan özel araçları satın alarak bazı modifikasyon ve değişiklikler yapıyor ve bunları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Supersport araç alıp satan ünlü galerici, yeni aldığı 14 milyon TL civarlarındaki “Ferrari 458 Italia” model otomobilini “Çok şükür dün aklımızdan çıkmayanlar bugün garajımızda” ifadesi ile paylaştı. Otomobil, önceki gece Ankara Çankaya’da bir kazaya karıştı. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı’ndaki kavşakta trafik ışıklarının kontrollü geçişe izin verdiği gece saatlerinde meydana gelen kazada, Ferrari’nin sol tamponuna başka bir otomobil hızla çarptı. Kazada lüks aracın sürücüsü Onur Yıldız’ın arkadaşı yara almazken, karşı taraftaki araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Onur Yıldız, kaza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaza sırasında aracı kendisinin kullandığına ilişkin bazı paylaşımlar ve yorumlar yapıldığını belirterek, “18 Mayıs gecesi aracı çok sevdiğim bir abime vermiştim. Kavşakta kontrollü geçiş sırasında 120-130 kilometre hızla kavşağa giren bir otomobil, 20 kilometre hızla kavşaktan çıkan benim aracıma sağ tampondan çarpıyor, ardından beton bariyerlere çarparak durabilmiş. Beni aradılar ve kaza yerine gittim. Abimde bir şey yoktu ama karşı taraftaki araçta bulunan kişilerde hafif yaralar vardı. Yaralılara ilk müdahaleyi yaptık. Çok şükür ciddi bir şeyleri yok” ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜĞÜM MANZARA BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Durum karşısında üzüntü duyduğunu belirten Yıldız, “Aracıma baktığımda gördüğüm manzara beni çok üzdü. Ben arabalarımla duygusal bağ kuran bir insanım. Çünkü her birini büyük emekler ve mücadeleler sonucu aldım ve arabaları gerçekten severek büyük bir tutkuyla kullanıyor, üzerinde bazı değişiklikler yaparak günlerce emek harcıyorum. Üzüldüğüm kısım asla işin maddi boyutu değil. Arabanın değer kaybetmesi önemli değil” dedi.

“ÇOK ŞÜKÜR KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI, CANA GELMEDİ"

Lüks otomobilin kaskosuna 345 bin lira ödediğini belirten ünlü galerici, “Ben garantici bir adamım. Aracı alır almaz kasko yaptırdım. Sadece tampon ve kaputta hasar var. Ekspertiz gelecek ve aracın akıbeti belli olacak. Yetkili servis, aracın airbag’lerinin sağlam olması nedeniyle pert durumunun söz konusu olmadığını söyledi ama son sözü ekspertiz söyleyecek. Çok şükür kimseye bir şey olmadı; mala geldi, cana gelmedi” dedi.

Kaynak: İHA