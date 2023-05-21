Evcil hayvanınızda bu şikayetler varsa dikkat! Ölümle sonuçlanabilir

Uzmanlar, idrar yapamayan evcil hayvanların bir veteriner hekime gösterilmesini tavsiye ederek, bu durumun hayvanda böbrek yetmezliğine ve ölüme neden olabileceğini söyledi.

Son Güncelleme:

Tokat'ta bir evcil hayvan sahibi köpeğinin idrar yapamaması, idrardaki renk değişiklikleri, idrarda kan olması, idrara gitme isteği ama idrarını yapamaması şikayetleriyle veteriner hekime başvurdu.

Yapılan muayenelerin ardından köpeğin idrar kesesinde taş olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla köpeğin idrar kesesindeki üç taş çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Muhammet Ahmet Gülden, "Evcil hayvan idrar yapamama şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yaptığımız ultrason muayenesinde taş tespit ettik. Ondan sonra yaptığımız röntgen muayenesi ile taşı tam olarak teşhis edip, ameliyat kararı aldık. Toplam teşhis ettiğimiz taş iki taneydi ama ameliyat yaptığımızda üç tane taş çıkardık. 2 buçuk, 2 ve 1 santimetrelik bu taşları sistotomi ameliyatıyla aldık. Ameliyat olan evcil hayvan terrier ırkı, 7 veya 8 yaşında bir köpek. Sürekli tuvalete gidip idrarını yapamama şikayetiyle geldi. İdrar kesesinin yankısı, idrarda taş kristaller, kum, enfeksiyon hastalıkları, bunlar da benzer şikayetlerle olabiliyor. Tabii hasta sahibinin bunu anlayabileceği en önemli belirti idrardaki renk değişiklikleri, idrarda kan olması, idrara gitme isteği ama idrarını yapamaması. Evcil hayvan sahiplerinin bu durumla karşılaştıkları zaman ilk yapması gereken şey fazla zaman kaybetmeden bir veteriner hekime başvurmaları olmalıdır. Hayvanın uzun süre idrarını yapamaması böbrek yetmezliğine sebebiyet veriyor. Böbrek yetmezliği ölüm durumuna kadar götüreceği için hayati risk oluşturuyor. Bazı hayvanlarda yatkınlık var. Bazı ırklarda taş oluşması ile alakalı yatkınlıklar var. Onun dışında beslenme bozuklukları gibi olgular da etkili olabilir. Erkek hayvanlar dişi hayvanlara göre taş ve idrar kesesi yangısına daha yatkındır. Kediler ve köpekler, özellikle kısırlaştırılmış olan hayvanlar mutlaka kısır kedi mamaları yemeleri gerekiyor. Bunlar dışında hazır su tüketmeleri de önemli bir durumdur. Çeşme suyundan ziyade hazır su daha sağlıklı olacağından, bunlara dikkat etmeleri daha iyi olur. Şu an ameliyat olan köpek iyi durumda, idrarını yapabiliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Sinop’ta polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu ve 11 pasaport çıktı Sinop’ta polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu ve 11 pasaport çıktı
Elektrik firması çalışanlarının 25 metrede zorlu onarım çalışması Elektrik firması çalışanlarının 25 metrede zorlu onarım çalışması
Taksim’de dilencilerin para kavgası kamerada Taksim’de dilencilerin para kavgası kamerada
Fenomen Onur Yıldız’ın yeni aldığı 14 milyonluk aracı kazaya karıştı Fenomen Onur Yıldız’ın yeni aldığı 14 milyonluk aracı kazaya karıştı
Adeta sahte içki fabrikası kurmuşlar... 38 tonun üzerinde sahte alkol yakalandı Adeta sahte içki fabrikası kurmuşlar... 38 tonun üzerinde sahte alkol yakalandı
Ceylanpınar’da dolu hayatı felç etti: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi Ceylanpınar’da dolu hayatı felç etti: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi
Sivas'ı hortum vurdu, çatılar uçtu! Sivas'ı hortum vurdu, çatılar uçtu!
Bursa'da düğünde meydan kavgası: Masa ve sandalyeler havada uçuştu! Düğünde meydan kavgası: Masa ve sandalyeler havada uçuştu!
Ölen babalarının eşyalarını balkondan attılar Ölen babalarının eşyalarını balkondan attılar
Trabzon'da heyelan: Saniye saniye görüntülendi Trabzon'da heyelan: Saniye saniye görüntülendi
Tepki çeken görüntüler: Köpeği aracına iple asarak yolculuk yaptı Tepki çeken görüntüler: Köpeği aracına iple asarak yolculuk yaptı
Böyle şaka görülmedi: Düğüne tabutunu getirdikleri damada cenaze namazı kıldılar Böyle şaka görülmedi: Düğüne tabutunu getirdikleri damada cenaze namazı kıldılar
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'tekrar bu tuzağa düşmeyin' diyerek altın alacakları uyardı İslam Memiş 'tekrar bu tuzağa düşmeyin' diyerek altın alacakları uyardı
Asgari ücret ne kadar olacak? AKP kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı AKP kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı
Bekir Ağırdır: Hikaye, Sinan Oğan'ın 'ben şurayı desteklerim' demesinden ibaret değil Bekir Ağırdır: Hikaye, Oğan'ın 'ben şurayı desteklerim' demesinden ibaret değil
İşte 2 adaylı seçimin analizi: ORC Araştırma Genel Müdürü, 3 maddeye dikkat çekerek paylaştı ORC Araştırma Genel Müdürü, 3 maddeye dikkat çekerek paylaştı
Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'e yanıt: Topraktan jelibon çıktığına inanıyorsunuz da benim beyanıma mı inanmıyorsunuz? Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'e yanıt: Topraktan jelibon çıktığına inanıyorsunuz da...