Seçim öncesi getirilen kum ve parke taşları, iktidara oy çıkmayınca geri götürüldü

Eski Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, Konakpınar köyüne yol yapımı için getirilen malzemelerin, köyden iktidara oy çıkmayınca geri götürüldüğünü söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakırhan, "#Kurtalan Konakpınar Köyü'nde seçim öncesi yol yapımı için getirilen kum ve parke taşları, köyden iktidara oy çıkmayınca geri götürülüyor. Bu zihniyet er ya da geç kaybedecektir." diye yazdı.