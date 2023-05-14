Ahmet Hakan canlı yayında elektronik sigara içti

CNN Türk ekranlarında Seçim 2023 programı sunulurken ilginç anlar meydana geldi. Canlı yayın esnasında Ahmet Hakan'ın elektronik sigara içtiği anlar ekrana yansıdı.

Seçim verilerinin ekrana verildiği CNN Türk ekranlarında ilginç anlar yaşandı.

Ahmet Hakan, kameraların kendisini çekmediğini düşündüğü sırada elektronik sigara içti. Ancak o sırada kameraların açısı Hakan'ı kadraja aldı ve Hakan'ın canlı yayında sigara içtiği görüldü.