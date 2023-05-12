Erdoğan'dan mitingde şaşırtan sözler: Bana küfür ettirmeyin!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting sırasında yaşanan teknik bir aksaklığa sinirlendi. O anlarda Erdoğan, danışmanı Orhan Karakurt'a, "Bana küfür ettirmeyin" dediği anlar mikrofona yansıdı.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de düzenlediği miting sırasında oluşan teknik arızaya sinirlendi.
O anlarda Erdoğan, danışmanı Orhan Karakurt'a "Ya Orhan bunlar manyak mıdır nedir" dedi.
"BANA KÜFÜR ETTİRMEYİN"
Karakurt, çalıştıkları ekibin yeni olduğunu anlatırken, Erdoğan'ın "Bana küfür ettirmeyin" dediği anlar mikrofona yansıdı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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