Erdoğan'dan mitingde şaşırtan sözler: Bana küfür ettirmeyin!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting sırasında yaşanan teknik bir aksaklığa sinirlendi. O anlarda Erdoğan, danışmanı Orhan Karakurt'a, "Bana küfür ettirmeyin" dediği anlar mikrofona yansıdı.

Son Güncelleme:
><

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de düzenlediği miting sırasında oluşan teknik arızaya sinirlendi.

O anlarda Erdoğan, danışmanı Orhan Karakurt'a "Ya Orhan bunlar manyak mıdır nedir" dedi.

"BANA KÜFÜR ETTİRMEYİN"

Karakurt, çalıştıkları ekibin yeni olduğunu anlatırken, Erdoğan'ın "Bana küfür ettirmeyin" dediği anlar mikrofona yansıdı.

Erdoğan cami açtı, oy istedi!Erdoğan cami açtı, oy istedi!Seçim

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP Recep Tayyip Erdoğan seçim 2023
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

AKP mitinginde cinsiyetçi Kemal Kılıçdaroğlu pankartı: "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz" AKP mitinginde cinsiyetçi Kemal Kılıçdaroğlu pankartı
Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitinginde bir öğrenci: Bir kitaba 200 lira vermek istemiyorum artık Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitinginde bir öğrenci: Bir kitaba 200 lira vermek istemiyorum artık
Konyalı vatandaştan Davutoğlu'na: Depremzedelere yapılan yardımlar araştırılsın Konyalı vatandaştan Davutoğlu'na: Depremzedelere yapılan yardımlar araştırılsın
Fransa'daki Türk vatandaşları Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında Fransa'daki Türk vatandaşları Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
TBB Başkanı Sağkan: Sandık güvenliği konusunda endişemiz var TBB Başkanı Sağkan: Sandık güvenliği konusunda endişemiz var
Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, ‘Askıda Bilet’ kampanyasını anlattı Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, ‘Askıda Bilet’ kampanyasını anlattı
Eski AKP'li vekil torunu olan AKP adayına böyle oy istedi: Hainleri ülkeden göndereceğiz Eski AKP'li vekil torunu olan AKP adayına böyle oy istedi: Hainleri ülkeden göndereceğiz
İYİ Parti'den Erdoğan'a 'deprem' göndermeli video: RTE sunar İYİ Parti'den Erdoğan'a 'deprem' göndermeli video
Sokak röportajında AKP'nin kurucularından olduğunu söyleyen vatandaşın sözleri gündem oldu: "İnadına Kılıçdaroğlu'na vereceğim" Sokak röportajında AKP'li vatandaşın sözleri gündem oldu
ÇOK OKUNANLAR
Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı Erdoğan'ın soru-cevap yayınına katılan gençler AKP'li çıktı: 'Yeşil şapkalı genç' her şeyi anlattı
Eski paylaşımları ortaya çıktı: Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı Muharrem İnce'nin sahte kasetini servis eden hesabın sahibi AKP'li trol çıktı
Bu yıl cepleri para dolacak: Servet sahibi olacak 5 burç Bu yıl cepleri para dolacak: Servet sahibi olacak 5 burç
Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor
Sibel Kekilli'nin son hali görenleri şaşırttı Sibel Kekilli'nin son hali görenleri şaşırttı