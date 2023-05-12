Erdoğan cami açtı, oy istedi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nin açılışını yaptı.

Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

Erdoğan, burada şöyle konuştu:

"Bu semt adeta böyle bir camiye hasretti. Dedik ki ‘Buraya bu camimizi inşa edelim.’ Kısa zamanda da inşası gerçekleşti, 750 milyon Türk lirasına da bu bitirildi. Rabbim camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kuran nidalarını eksik etmesin diyorum.

Camimizde 11 bin kişi kapasiteli kapalı alan, 9 bin kişi de yarı açık ve açık mekânlarda olmak üzere toplam 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecektir. 929 araçlık otoparkı, atölyeleri, kütüphanesi, çok amaçlı salonu, kafeteryasıyla her şey en ince detayına kadar düşünülmüş, camimizin Beşiktaş’ta çok önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum."

"PAZAR GÜNÜNÜ DE UNUTMUYORSUNUZ"

Erdoğan, "Burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Bu arada tabii pazar gününü de unutmuyorsunuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem