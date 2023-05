Neler yapılacağı belirlendi: Muhalefet liderleri seçimi nasıl takip edecek?

Türkiye’nin tarihi seçimine saatler kaldı. Milyonlarca seçmen 14 Mayıs’ta sabahın erken saatlerinden itibaren oy vermeye başlayacak. Sandıkların kapanacağı ve oy sayımının başlayacağı saat 17.00’den itibaren gözlerin çevrileceği yerlerden biri de partilerin genel merkezleri olacak.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını partisinin genel merkezinde takip edecek.

İTTİFAK KURMAYLARI İÇİN BİR KAT AYRILDI

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, seçim akşamı gözler bir yandan oy sayma işleminde bir yandan da parti liderlerinin yapacağı açıklamalarda olacak. Tüm partilerin genel merkezinde hareketlilik yaşanması beklenirken en yoğun genel merkezin CHP olması bekleniyor.

Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi’nde dün akşam (11 Mayıs) seçim güvenliği ve alınacak tedbirlere dair toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda liderlerin seçim akşamı atacakları adımlara dair de bir planlama yapıldı.

Buna göre CHP Genel Merkezi’nde sadece bir kat Millet İttifakı bileşeni diğer partilerin temsilcilerine ayrıldı. Başta seçim ve hukuk işlerinden sorumlu parti temsilcileri olmak üzere ittifak bileşeni partilerin kurmayları oluşturulan bu alanda seçimi an be an takip edecek. Sıcak gelişmeler istişare edilerek genel başkanlar bilgilendirilecek.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZDE, LİDERLER DE AÇIKLAMALARA EŞLİK EDEBİLECEK

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu belli bir saatten sonra CHP Genel Merkezi’nde olacak. CHP, Kılıçdaroğlu için seçim akşamı her an her dakika açıklama yapılabileceği alt yapıyı da kurdu.

Millet İttifakı’nın diğer liderleri de partilerinin genel merkezinde olacak. Ancak oy verme süreci ve oy sayımı başladıktan sonra olası gelişmelere göre liderler istişare ve ortak açıklama için CHP’ye gidecek. Gelişmelere göre Kılıçdaroğlu’yla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal gerektiğinde ortak açıklamalar yapacak.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU DA CHP GENEL MERKEZİ’NDE

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, seçim sonrası gelişmeleri CHP Genel Merkezi’nde takip edecek.

CHP’NİN DÖRDÜNCÜ KATI DA HAREKETLİ

14 Mayıs akşamı sandıkların kapatılıp oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte CHP’de bir diğer hareketlilik parti genel merkezinin dördüncü katındaki seçim koordinasyon merkezinde olacak. Türkiye genelindeki 195 binin üzerindeki sandığın verilerini denetleyecek 86 kişilik ekip, sahada çalışan partililerden gelen tutanaklar ile YSK’den gelen verilerin girildiği sistemde uyumsuzluk olması halinde bunları tespit edecek.

CHP’DEN BASIN İÇİN ÖZEL ALAN

CHP Genel Merkezi seçim günü saat 16.00’da görevliler hariç kapılarını kapatacak. Basın mensupları için CHP Genel Merkezi’nin bahçesine bir alan oluşturan CHP, buraya tuvalet ve mutfak da kuracak. CHP seçim akşamı için basın mensuplarına akreditasyon uygulamazken AKP, genel merkezde haber takibi yapacak gazetecilerden akreditasyon istendi.