Konyalı vatandaştan Davutoğlu'na: Depremzedelere yapılan yardımlar araştırılsın

Millet İttifakı partileri arasında yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da esnafları ziyaret etti. Bu esnada yanına gelen bir vatandaş ile Davutoğlu'nun diyaloğu dikkat çekti.

Ziyarette Konyalı vatandaş Ahmet Davutoğlu'na 'Bizi kurtarın' diyerek, depremzedelere yapılan yardımların nereye gittiğini araştırıp hesap sorulmasını istedi.