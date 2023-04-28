Konyalı vatandaştan Davutoğlu'na: Depremzedelere yapılan yardımlar araştırılsın

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu memleketi Konya'da esnaf ziyareti yaptı.

Son Güncelleme:

Millet İttifakı partileri arasında yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da esnafları ziyaret etti. Bu esnada yanına gelen bir vatandaş ile Davutoğlu'nun diyaloğu dikkat çekti.

Ziyarette Konyalı vatandaş Ahmet Davutoğlu'na 'Bizi kurtarın' diyerek, depremzedelere yapılan yardımların nereye gittiğini araştırıp hesap sorulmasını istedi. 

Etiketler
Ahmet Davutoğlu
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Fransa'daki Türk vatandaşları Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında Fransa'daki Türk vatandaşları Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
TBB Başkanı Sağkan: Sandık güvenliği konusunda endişemiz var TBB Başkanı Sağkan: Sandık güvenliği konusunda endişemiz var
Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, ‘Askıda Bilet’ kampanyasını anlattı Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, ‘Askıda Bilet’ kampanyasını anlattı
Eski AKP'li vekil torunu olan AKP adayına böyle oy istedi: Hainleri ülkeden göndereceğiz Eski AKP'li vekil torunu olan AKP adayına böyle oy istedi: Hainleri ülkeden göndereceğiz
İYİ Parti'den Erdoğan'a 'deprem' göndermeli video: RTE sunar İYİ Parti'den Erdoğan'a 'deprem' göndermeli video
Sokak röportajında AKP'nin kurucularından olduğunu söyleyen vatandaşın sözleri gündem oldu: "İnadına Kılıçdaroğlu'na vereceğim" Sokak röportajında AKP'li vatandaşın sözleri gündem oldu
ÇOK OKUNANLAR
Hangi parti hangi ilde kazanıyor? İşte seçim akşamı ekranda yayımlanacak haritanın rengi! Hangi parti hangi ilde kazanıyor? İşte seçim akşamı ekranda yayımlanacak haritanın rengi!
'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu 'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu
Son ankette 'ikinci tur' senaryosu: İşte bu pazar seçim olsa Türkiye'nin karşılaşacağı tablo Son ankette 'ikinci tur' senaryosu: İşte bu pazar seçim olsa Türkiye'nin karşılaşacağı tablo
Onlar her şeyden şikayet ediyor: En huysuz 3 burç belli oldu En huysuz 3 burç belli oldu
Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuçlar: Seçim büyük bir oy farkıyla ikinci tura kalıyor Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuçlar: Seçim büyük bir oy farkıyla ikinci tura kalıyor