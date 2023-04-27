Fransa'daki Türk vatandaşları Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Fransa'da, Türkiye'deki 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy verme işlemi başladı.

Son Güncelleme:

Türkiye'deki 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemi başladı. Yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının ve kayıtlı 397 bin 68 seçmenin bulunduğu Fransa'nın 6 kentinde seçim sandıkları açıldı.

Türk vatandaşları başkent Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes ve Bordeaux'da oy kullanmak için sandık başına gitti. Paris'te yaşayan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, oy kullanmak üzere Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na geldi. Başkonsoloslukta kurulan sandıklarda ilk oyu ise Barış isimli vatandaş kullandı. Yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi sırasında konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşurken, Fransız polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. 

Kaynak: İHA

Etiketler
Fransa 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

TBB Başkanı Sağkan: Sandık güvenliği konusunda endişemiz var TBB Başkanı Sağkan: Sandık güvenliği konusunda endişemiz var
Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, ‘Askıda Bilet’ kampanyasını anlattı Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, ‘Askıda Bilet’ kampanyasını anlattı
Eski AKP'li vekil torunu olan AKP adayına böyle oy istedi: Hainleri ülkeden göndereceğiz Eski AKP'li vekil torunu olan AKP adayına böyle oy istedi: Hainleri ülkeden göndereceğiz
İYİ Parti'den Erdoğan'a 'deprem' göndermeli video: RTE sunar İYİ Parti'den Erdoğan'a 'deprem' göndermeli video
Sokak röportajında AKP'nin kurucularından olduğunu söyleyen vatandaşın sözleri gündem oldu: "İnadına Kılıçdaroğlu'na vereceğim" Sokak röportajında AKP'li vatandaşın sözleri gündem oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ege'nin kritik üç ilinden son anket: Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkıyor? Ege'nin kritik üç ilinden son anket: Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkıyor?
Uzmanı açıkladı: EYT'liye en düşük emekli maaşı oyunu! EYT'liye en düşük emekli maaşı oyunu!
Detaylar ortaya çıktı: Yayın öncesi TV yönetimine ne dendi, Erdoğan'a rahatsızlanınca kim müdahale etti? Yayın öncesi TV yönetimine ne dendi, Erdoğan'a rahatsızlanınca kim müdahale etti?
Google araştırmasında son durum: Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü
Dolar sahiplerini korkutan uyarı: Merkez Bankası döviz hesaplarını dondurabilir Dolar sahiplerini korkutan uyarı: Merkez Bankası döviz hesaplarını dondurabilir