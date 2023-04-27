Fransa'daki Türk vatandaşları Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Türkiye'deki 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemi başladı. Yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının ve kayıtlı 397 bin 68 seçmenin bulunduğu Fransa'nın 6 kentinde seçim sandıkları açıldı.

Türk vatandaşları başkent Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes ve Bordeaux'da oy kullanmak için sandık başına gitti. Paris'te yaşayan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, oy kullanmak üzere Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na geldi. Başkonsoloslukta kurulan sandıklarda ilk oyu ise Barış isimli vatandaş kullandı. Yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi sırasında konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşurken, Fransız polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İHA