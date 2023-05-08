AKP mitinginde cinsiyetçi Kemal Kılıçdaroğlu pankartı: "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz"

AKP'nin İstanbul mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açılan cinsiyetçi pankart tepki çekti. Pankartta "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Filiz Gazi Filiz Gazi
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Türkiye, 6 gün sonra sandık başına gidecek. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için propaganda çalışmaları sürüyor.

AKP'nin 7 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlediği mitingde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için açılan ve cinsiyetçi ifadeler içeren pankart tepki çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağından paylaştığı videolardan alınan görüntülerin yer aldığı pankarta "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz" yazıldı. 

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu AKP
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