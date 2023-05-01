Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitinginde bir öğrenci: Bir kitaba 200 lira vermek istemiyorum artık

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir mitinginde vatandaşlara seslendi. Miting alanındaki kalabalık dikkat çekti.

Mitinge katılan bir öğrenci ise şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu benim için hakkı ve adaleti ifade ediyor. İnşallah iktidara gelecek ve herkesi adaleti ulaştıracağız. Ben fen lisesinde okuyorum ve 200 lira bir kitaba vermek istemiyorum artık. Çünkü biz en çok adaleti özledik artık. Geleceğimi düşündüğüm için Kılıçdaroğlu’na oy vermek istiyorum."