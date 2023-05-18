TİP'ten dikkat çeken Hizbullah paylaşımı: Karar ver!

Türkiye İşçi Partisi (TİP), AKP ile Meclis'e giren Hizbullah terör örgütüne ilişkin bir video yayımladı. Videoda, "AKP ile Meclis'e giren Hizbullah terör örgütü, 29 Mayıs'ta iktidar ortağı mı olsun? Sen karar ver" ifadeleri kullanıldı.

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14 Mayıs seçimleri öncesi Hizbullah örgütü ile bağlantıları nedeniyle tartışmaların odağında olan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), resmi olmayan sonuçlara göre 4 adayının da milletvekili seçildiğini açıkladı.

HÜDA PAR, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermiş, genel seçime ise AKP listelerinden 4 isimle girmişti.

"SEN KARAR VER"

AKP ile Meclis'e giren Hizbullah terör örgütüne ilişkin sosyal medyadan video yayımla Türkiye İşçi Partisi (TİP), "AKP ile Meclis'e giren Hizbullah terör örgütü, 29 Mayıs'ta iktidar ortağı mı olsun? Sen karar ver. Seçim Türkiye'nin. Oylar Kemale" ifadelerine yer verdi.

"YENİDEN BAŞKAN YAPTIRACAĞIZ"

Öte yandan AKP’nin İstanbul 3. Bölge'de 4. sıradan aday gösterdiği HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçilirken, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Türkiye İşçi Partisi - TİP HÜDAPAR Hizbullah AKP seçim 2023
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