Mustafa Sarıgül'ün BBC videosu güldürdü: Zıkkımın kökünü yemeyesiniz, bu zamana kadar neredeydiniz?

Mustafa Sarıgül, CHP listesinden girdiği 2023 genel seçimlerinde, memleketi Erzincan’dan milletvekili seçilerek 36 yıl sonra yeniden parlamentoya girdi. BBC Türkçe ekibi, Mustafa Sarıgül’ün milletvekili seçildiği Erzincan’da CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için sürdürdüğü çalışmaları takip etti.

Çalışmalar sırasında çekilen bir video ise sosyal medyada viral oldu. Sarıgül'ün videoda "Bu Erzincan. Etrafı dağlık, ortası bağlık. Rüzgarı sert, delikanlısı mert. O parlamentoda ve Türkiye'de artık Erzincan'ın olduğunu herkes bilecek. BBC, zıkkımın kökünü yemeyesiniz. Bu zamana kadar neredeydiniz?" ifadelerini kullanması ve sözlerine kendisinin de gülmesi binlerce kez izlendi.