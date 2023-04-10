Sokak röportajında AKP'nin kurucularından olduğunu söyleyen vatandaşın sözleri gündem oldu: "İnadına Kılıçdaroğlu'na vereceğim"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Vatandaşın tercihleri de şekillenmeye başladı. Tercihleri değişen vatandaşların sokak röportajına verdiği demeçler ilgi çekmeye devam ediyor.

İstanbul Esenyurt'ta Yurttaş TV seçim anketine katılan İsmet Kılıç isimli vatandaşın 14 Mayıs seçimlerinde kime oy verecekleri hakkında yaptığı röportaj ilgi gördü.

Esenyurt'ta İsmet Kılıç isimli bir yurttaş AKP üye kartını göstererek, "Ben Ak Parti'nin ilk kurucularındanım. Üyesiyim. Ben Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecektim ama şimdi inadına vereceğim" diye konuştu.

Kılıç, “Bir tane oyum daha nasip olmayacaktır. Emekliyim. İlk kurucularındanım. 350 haneyim ben.” dedi. Kılıç, “Ne değiştirdi fikrinizi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Her şey değiştirdi. Ben Kılıçdaroğlu’na oy vermeyecektim ama şimdi inadına veriyorum. Ekrem İmamoğlu’nun zamanına kadar ondaydım. Ondan sonra da medyaya gösteriyorum. 62 yaşındayım. 7 canım evde, çocuklarıma ben bakıyorum. Benim ruhumdan beynimden anlarsınız baktığınız zaman"