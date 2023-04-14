İYİ Parti'den Erdoğan'a 'deprem' göndermeli video: RTE sunar

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi yaşamını yitirdi.

Deprem sonrası AKP iktidarının bölgeye yardımları geç ulaştırması tepkilere neden olurken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelen tepkiler üzerine, "Deftere yazıyoruz, not ediyoruz. Günü geldiğinde, şu anda tutuğumuz defteri de açacağız" dedi.

"RTE SUNAR..."

Erdoğan'ın "Deftere yazıyoruz" sözlerinin ardından İYİ Parti sosyal medya hesabından, "RTE sunar; deftere yazılanlar" başlıklı bir video yayımlandı.

"TÜM BUNLAR SON BULACAK"

Videoda, deprem bölgesinde yer alan vatandaşların haykırışlarına yer verilirken, "Tüm bunlar son bulacak" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem