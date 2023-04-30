Trabzon'da su içmek isterken dereye düşen karaca için kurtarma operasyonu

Trabzon'un Araklı ilçesinde vatandaşlar Karadere Deresi'ne düşen karacayı uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

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Trabzon'un Araklı ilçesinin Yiğitözü Mahallesi mevkiinde derede sürüklenen karacayı gören ve çevreye toplanan vatandaşlar karacayı kurtarmak için dereye inmek isteseler de su seviyesinin oldukça yüksek olması sebebiyle dereye inemedi.

Bu sırada olayı gören Yiğitözü Mahallesi muhtarı Cafer Akbaş'ın tereddüt etmeden dereye girmesinin ardından yoğun uğraşlar neticesinde karaca kurtarıldı ve ardından doğaya salıverildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Karacayı kurtaran Akbaş, "Tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Buraya çok güzel bir yol yaptılar ancak hayvanlar dereye su içmeye geldiği zaman dereden bir türlü çıkamıyor. Bu yıllardan beri böyle, Allah rızası için hayvanlarımızın haklarına saygı gösterelim ve bu bölgedeki duvarları en azından hayvanların su içebileceği gibi ayarlanması için bir şeyler yapalım" dedi.

Karacayı kurtaran Yiğitözü muhtarı Cafer Akbaş, çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla tebrik edildi.

 

Kaynak: İHA

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