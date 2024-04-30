Doğal gaz hattı patladı, ekipler alarma geçti!

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde iş makinesi ile yapılan kanal açma çalışmasında kepçenin doğal gaz hattını patlatması sonrası bölgeye ve hastaneye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde 500 yataklı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin girişinde devam eden kanal açma çalışmaları sırasında kepçe doğal gaz hattına zarar verdi.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine doğal gaz dağıtım firması ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Bölgeye gelen trafik ekipleri güvenlik amacıyla hastaneye ulaşım sağlayan yoların tamamını trafiğe kapatırken, ulaşımda yoğunluk yaşandı. Doğal gaz dağıtım firmasının hattı tamamen kesmesi sonrası yol trafiğe açılırken, trafik normale döndü. Doğal gaz hattının onarımı için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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