Emniyet düğmeye bastı, yasa dışı bahise aracılık edenlere operasyon yapıldı: Tam 450 milyon TL para transferi!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenle yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 450 milyon TL para trafiği tespit edildi ve 35 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenle yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 450 milyon TL para transferi olan 35 şüpheli belirlendi.

35 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 35 şüphelinin yakalandığı operasyonda adresler de arama yapan polis 31 adet cep telefonu 31 adet sim kart, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Emniyet düğmeye bastı, yasa dışı bahise aracılık edenlere operasyon yapıldı: Tam 450 milyon TL para transferi! - Resim : 1

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan 35 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Mersin Emniyet

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