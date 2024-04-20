Balıkesir'de 309 gündür bulunamadı, mahalle boşalttı: Hayalet şehre döndü!

Balıkesir'de 309 gün evinden ayrılan Ekonomist Korhan Bergez'den halen haber alınamıyor. Bergez'in kaybolmasının ardından olayın meydana geldiği Balıkesir Gönen'in Armutlu kırsal mahallesi adeta hayalet şehre döndü.

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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu kırsal mahallesinde yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte 17 Haziran 2023'teevinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamadı.

Korhan Berzeg'in kaybolmasının üzerinden tam 309 geçti ancak hala hiçbir haber yok. Onlarca kuyu tarandı, Gönen Çayı'nda aramalar yapıldı, 250 kilometrelik çevrede sayısız kez aramalar gerçekleştirildi ancak bir sonuç alınamadı.

ARAMALAR SONLANDIRILDI

Korhan Berzeg'in bulmak için başlatılan arama çalışmaları 179 gün önce sonlandırılmıştı. Korhan Berzeg'in kaybolmasının üzerinden ise tam 309 gün geçmesine rağmen kaybolma gizemi hala çözülebilmiş değil.

Balıkesir'de 309 gündür bulunamadı, mahalle boşalttı: Hayalet şehre döndü! - Resim : 1
Korhan Berzeg

MAHALLE TERK EDİLDİ

Armutlu Kırsal Mahallesi'nde yaşayanlar da bu durum nedeniyle tedirgin. Güvenlik endişesi yaşayan bazı mahalle sakinleri evlerinden çıkmaya dahi çekinirken deyim yerindeyse mahalle terkedilmiş gibi görünüyor. Bu belirsizlik ve endişe atmosferi, insanların günlük hayatını önemli ölçüde etkilemiş durumda.

"KÖYLER BOŞALDI"

Mahalle Muhtarı Hamit Erman konu ile ilgili, "Aramalar bitti, gelen giden yok. Biz de öyle bekliyoruz. Köylerde nüfus kalmadı, köyler boşaldı" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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