Yerel seçimlerde "Konuş, sen nerelisin?" diyen Şırnaklı yurttaşa soruşturma!

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), başta Şırnak olmak üzere birçok il ve ilçede taşımalı seçmenin oy kullandığını gündeme getirdi.

DEM Parti tarafından birçok il ve ilçede asker ve polislerin taşımalı seçmen olarak getirilip oy kullandıklarını iddia edilirken, Şırnak'a oy vermek için taşınan asker ve polisler tek sıra içeri girerken tepki gösteren 61 yaşındaki Süleyman Salğucak'a soruşturma açıldı.

'SEÇİM KANUNA MUHALEFET' İDDİASI

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Salğucak hakkında 'Seçim kanununa muhalefet' ve 'Seçmenin oy kullanmasını engelleme' iddialarıyla ilgili soruşturma açtı.

Öte yandan konuya ilişkin Avukat Ramazan Demir ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak savcılığı 'Konuş, sen nerelisin' sözünden dolayı Süleyman Salğucak'a 'Seçim kanununa muhalefetten' soruşturma açmış" diye belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem