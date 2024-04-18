Boğazına şeker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Olay, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulunda meydana geldi. Okulun koridorunda nöbet tutan öğretmen Özlem Kara, bir öğrencisinin aniden nefes alamadığını ve nefes borusuna şeker kaçtığını fark etti. Heimlich manevrası uygulayan Kara öğrencisini kurtardı. O anlar okulun koridorunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğretmenin nöbet tuttuğu esnada bir öğrencinin nefes alamadığını fark ettiği ve Heimlich manevrası uygulayarak kurtardığı anlar yer aldı.

Öğretmen Özlem Kara’nın 2 hafta önce Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu öğretmenler için ilkyardım kursuna katıldığı ve almış olduğu eğitim sayesinde öğrencinin hayatını kurtardığı öğrenildi.

Kaynak: İHA