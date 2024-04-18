Boğazına şeker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Isparta’da boğazına şeker kaçan ilkokul öğrencisi Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:

Olay, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulunda meydana geldi. Okulun koridorunda nöbet tutan öğretmen Özlem Kara, bir öğrencisinin aniden nefes alamadığını ve nefes borusuna şeker kaçtığını fark etti. Heimlich manevrası uygulayan Kara öğrencisini kurtardı. O anlar okulun koridorunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğretmenin nöbet tuttuğu esnada bir öğrencinin nefes alamadığını fark ettiği ve Heimlich manevrası uygulayarak kurtardığı anlar yer aldı.

Öğretmen Özlem Kara’nın 2 hafta önce Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu öğretmenler için ilkyardım kursuna katıldığı ve almış olduğu eğitim sayesinde öğrencinin hayatını kurtardığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Şarjlı süpürge patladı, evde mahsur kalan şahsı itfaiye kurtardı Şarjlı süpürge patladı, evde mahsur kalan şahsı itfaiye kurtardı
Dev gemi iskeleye böyle çarptı Dev gemi iskeleye böyle çarptı
Sel olup aktılar, akın akın geldiler: İstanbul felç oldu! İstanbul felç oldu!
Sürücüler dikkat: Akın akın dönüşler başladı, 43 ilin geçiş güzergahında trafik tıkandı! 43 ilin geçiş güzergahında trafik tıkandı!
Araç sahiplerine uyarı! Yaz aylarında mutlaka kullanın... Araç sahiplerine uyarı! Yaz aylarında mutlaka kullanın...
Edirne’de faytoncuların kavgasında silahlar çekildi: 3 yaralı Faytoncuların kavgasında silahlar çekildi: 3 yaralı
Erzurum'da ortaya çıktı, hayatını kaybetti! Erzurum'da ortaya çıktı, hayatını kaybetti!
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Kaza yapan araçtakilere yardım etmek isterken canından oldu Kaza yapan araçtakilere yardım etmek isterken canından oldu
İstanbullular akın akın geldiler, yoğunluk oluştu! İstanbullular akın akın geldiler, yoğunluk oluştu!
Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında yangın Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında yangın
Antalya'ya akın akın geldiler, sürprizle karşılaştılar: Yüzünü dahi göstermedi! Akın akın geldiler, sürprizle karşılaştılar
ÇOK OKUNANLAR
Magnum dondurmalara toplatma kararı: Satın alanlara 'yemeyin' uyarısı! Magnum dondurmalara toplatma kararı
Rektörden üniversite personeline 'MİT' tehdidi: "WhatsApp yazışmalarınızı MİT'e çözdürürüm, kafamı bozmayın" Rektörden üniversite personeline 'MİT' tehdidi
Alanya Belediyesi borç bakiyesi afişi astı: MHP'den alacak kalemli afişle cevap geldi MHP'den alacak kalemli afişle cevap geldi
Tokat'ta korkutan depremler! 3 ilçede okullar tatil edildi Tokat'ta korkutan depremler!
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 16 il için sarı kod verildi Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı