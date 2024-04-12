Sel olup aktılar, akın akın geldiler: İstanbul felç oldu!

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarında yaşanan yoğunluk, güneşli havanın etkisiyle artış gösterdi.

İstanbul'da bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan vatandaşların da Taksim, İstiklal Caddesi ve tarihi yarımadaya akın etmesiyle adeta insan seli oluştu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle İstiklal Caddesi'nde bulunan nostaljik tramvay seferleri geçici süreliğine durduruldu.

EMİNÖNÜ'NDE ADIM ATACAK YER KALMADI

Vapur, metro ve otobüsler dolup taşarken, Eminönü’ne akın eden vatandaşlar ve turistler nedeniyle adım atacak yer kalmadığı görülüyor.

"ÇOK YOĞUNLUK VAR"

Bayram Ziyareti için Bursa’dan geldiğini söyleyen Erol Pehlivanoğlu, "Çok yoğunluk var. Çok güzel bir şehir. Herkese gelmelerini tavsiye ederim. Sultanahmet, Galata Köprüsünden karşıya geçeceğiz, Eminönü, Mısır Çarşısı’nı gezeceğiz. Bayram yoğunluğunda kalabalık normal. Herkes güzel havayı buldu dışarı çıktı. Otopark sorunu var. Hallederse gelsinler. Deniz otobüsü, metroyla gelebilirler. Kendileri bilirler ama yoğunluk var" dedi.

"İNSANLARIN HEPSİ BURADA"

Bayram dolayısıyla Taksim'in çok kalabalık olduğunu söyleyen simitçi Veysi Maskan, "İnsanların hepsi burada. Bayram dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olduğu için burası çok kalabalık" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem