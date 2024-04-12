Sürücüler dikkat: Akın akın dönüşler başladı, 43 ilin geçiş güzergahında trafik tıkandı!

Ramazan Bayramı'nın son gününde akın akın dönüşler başladı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu artarken, bazı kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Son Güncelleme:
> <

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilciler, geri dönüş için yeniden yollara akın etti.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı.

BAZI KAVŞAKLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi. Karayolları tarafından trafik akışının normal seyretmesi için bölgedeki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Sürücüler dikkat: Akın akın dönüşler başladı, 43 ilin geçiş güzergahında trafik tıkandı! - Resim : 1

HAFTA SONU DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonunda daha da artması bekleniyor.

BOLU GEÇİŞİNDE AKICI YOĞUNLUK

Öte yandan Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Trafik
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Araç sahiplerine uyarı! Yaz aylarında mutlaka kullanın... Araç sahiplerine uyarı! Yaz aylarında mutlaka kullanın...
Edirne’de faytoncuların kavgasında silahlar çekildi: 3 yaralı Faytoncuların kavgasında silahlar çekildi: 3 yaralı
Erzurum'da ortaya çıktı, hayatını kaybetti! Erzurum'da ortaya çıktı, hayatını kaybetti!
Sel olup aktılar, akın akın geldiler: İstanbul felç oldu! İstanbul felç oldu!
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Kaza yapan araçtakilere yardım etmek isterken canından oldu Kaza yapan araçtakilere yardım etmek isterken canından oldu
İstanbullular akın akın geldiler, yoğunluk oluştu! İstanbullular akın akın geldiler, yoğunluk oluştu!
Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında yangın Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında yangın
Antalya'ya akın akın geldiler, sürprizle karşılaştılar: Yüzünü dahi göstermedi! Akın akın geldiler, sürprizle karşılaştılar
Kastamonu'da üretildi, talebe yetişemiyor: Kilosu 1400 TL! Talebe yetişemiyor: Kilosu 1400 TL!
İstanbul'u akın akın terk ettiler, 3 şehir tek karede birleşti: Tam 100 kilometreden görüldü! İstanbul'u terk ettiler, 3 şehir tek karede birleşti
Yoğun ilgi görüyor, Türkiye'den akın akın gidiyorlar! Türkiye'den akın akın gidiyorlar!
ÇOK OKUNANLAR
Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar...
100 yıllık proje: İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor
Denizli'de duyulmamış örnek hasat, 4 dönümde 2500 kök ve kök başına 16 adet ürün: Tarlada tanesi 15 TL! Duyulmamış örnek hasat: Tarlada tanesi 15 TL
Yerel seçimin ardından dikkat çeken anket: Sandığa gitmeyen seçmenlerin tercihi hangi parti olurdu Sandığa gitmeyen seçmenlerin tercihi hangi parti olurdu
İddia: Bahçeli’nin ardından devreye girdi, Akşener’e bir rica da Erdoğan’dan geldi "Bahçeli’nin ardından devreye girdi, Akşener’e bir rica da Erdoğan’dan geldi"