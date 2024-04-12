Sürücüler dikkat: Akın akın dönüşler başladı, 43 ilin geçiş güzergahında trafik tıkandı!

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilciler, geri dönüş için yeniden yollara akın etti.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı.

BAZI KAVŞAKLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi. Karayolları tarafından trafik akışının normal seyretmesi için bölgedeki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

HAFTA SONU DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonunda daha da artması bekleniyor.

BOLU GEÇİŞİNDE AKICI YOĞUNLUK

Öte yandan Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem