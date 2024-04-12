Erzurum'da ortaya çıktı, hayatını kaybetti!

Erzurum'un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) teşhisi konulan İ.Y. (37), hayatını kaybetti. 2 çocuk babası İ.Y.'nin cenazesi, köy sakinlerince tedbirli olarak toprağa verildi.

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Erzurum'un Oltu ilçesine Nüğürcük Mahallesi'nde ikamet eden İ.Y.'nin (37) kene ısırması sonucu Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) teşhisiyle ilk tedavisi Oltu Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

Daha sonra sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen ve 2 gün yaşam mücadelesi veren İ.Y. hayatını kaybetti.

TEDBİRLİ DEFNEDİLDİ

2 çocuk babası İ.Y.'nin cenazesi Nüğürcük Mahallesinde köy sakinlerince tedbirli olarak toprağa verildi.

Erzurum'da ortaya çıktı, hayatını kaybetti! - Resim : 1

Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, cenazenin köy sakinleri tarafından izolasyonlu bir şekilde bir şekilde defnedildiğini söyledi.

KENE ISIRMASI

Kene ısırması, kene adı verilen eklembacaklıların insanları ısırmasıyla oluşan bir durumdur. Keneler, Lyme hastalığı, kene kaynaklı ensefalit ve kırım Kongo kanamalı ateşi gibi birçok ciddi hastalığı taşıyabilirler.

Kene ısırığının belirtileri:

- Kızarıklık: Kene ısırığının en yaygın belirtisi, ısırık bölgesinde oluşan kırmızı bir dairedir. Bu daire genellikle 1 cm'den büyüktür ve zamanla büyüyebilir,

- Şişlik: Isırık bölgesi hafifçe şişebilir,

- Kaşıntı: Isırık bölgesi kaşıntılı olabilir,

- Ağrı: Bazı kişiler ısırık bölgesinde hafif ağrı hissedebilir,

- Ateş: Nadir durumlarda, kene ısırması ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve yorgunluğa neden olabilir.

Kene ısırması sonrası yapılması gerekenler:

* Kenenin çıkarılması: Kenenin deriden nazikçe çıkarılması önemlidir. Bunu yapmak için cımbız kullanın ve kenenin başını ve gövdesini sıkıca tutun. Keneni bükmeden veya çekmeden yukarı doğru çekin. Kenenin kafası deride kalırsa, bir doktora görünün,

* Isırık bölgesinin temizlenmesi: Isırık bölgesini sabun ve suyla yıkayın,

* Isırık bölgesinin izlenmesi: Isırık bölgesini kızarıklık, şişlik, kızarıklık veya ateş gibi enfeksiyon belirtileri için izleyin,

* Doktora görünme: Kene ısırmasından sonra ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk, eklem ağrısı veya grip benzeri belirtiler yaşarsanız doktora görünün.

Kene ısırıklarından korunma yolları:

+ Uygun kıyafetler giyin: Uzun pantolon ve gömlek giyin ve cildinizi açıkta bırakmaktan kaçının,

+ Böcek kovucu kullanın: DEET, picaridin veya IR3535 içeren böcek kovucu kullanın,

+ Bitki örtüsünden uzak durun: Ormanlık alanlarda veya uzun çalılıklarda yürürken patikalarda kalmaya çalışın,

+ Eve döndükten sonra kendinizi kontrol edin: Eve döndükten sonra cildinizi keneler için kontrol edin, özellikle de koltuk altları, kasık ve saçlı deri gibi bölgeleri.

Kaynak: Gerçek Gündem

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