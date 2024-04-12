Kaza yapan araçtakilere yardım etmek isterken canından oldu

Kırıkkale’de kaza yapan hafif ticari araçtaki yaralılara yardım etmek için yola çıkan 24 yaşındaki gence otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan genç vatandaş ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunun 30.’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen İ.A. idaresindeki 06 CZF 930 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Aradan bir süre sonra aynı yerde ikinci bir trafik kazası daha meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 COS 10 plakalı otomobil, kaza yapan hafif ticari araçtaki yaralılara yardım etmek için yola çıkan Yunus Kızılırmak’a ardından da S.Y.’nin kullandığı 71 T 20256 taksiye arkadan çarptı. Otomobiliyle yayaya ve taksiye çarpan sürücü, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı Kızılırmak ile hafif ticari araç sürücüsü İ.A. ve yanında yolcu olarak bulunan E.B. yaralandı. Ağır yaralı olarak Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaya 24 yaşındaki Kızılırmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızılırmak’ın Yüksek İhtisas Hastanesi’nde temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenildi. Tedavi altına alınan sürücü İ.A. ve yolcu E.B.’nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince, yayaya çarpan otomobilde inceleme yapıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza alanında yapılan çalışmalarının ardından araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Trafik ekipleri, alkollü olduğu belirlenen hafif ticari araç sürücüsü İ.A.’nın ehliyetine 6 el koyarak, 6 bin 324 lira da para cezası uyguladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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