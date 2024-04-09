Antalya'ya akın akın geldiler, sürprizle karşılaştılar: Yüzünü dahi göstermedi!

Deniz, kum ve güneşi ile her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Turizmin başkenti Antalya, bu bayramda da tatilcilerin tercih sıralamasına ilk sırasında yer aldı.

Yerli ve yabancı turistin gözdesi olan kentte güneş yüzünü göstermezken hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü. Kentte bulutlu bir hava hakim oluyor. Yerli ve yabancı tatilcilerin çekim merkezi Konyaaltı sahiline çok az sayıda tatilcinin geldiği görüldü. Havanın soğuk olmasından dolayı az sayıda kişi denize girdi. Bazı vatandaşlar da parklarda ve ağaç altlarında kitap okuyarak dinlenmeyi seçti.

"HAVANIN GÜNEŞLİ OLMASINI BEKLİYORDUM"

İstanbul'dan Antalya'ya tatil yapmak için gelen Ali Aydın, "Gelince denize girelim dedik. Ben havanın güneşli olmasını bekliyordum. Söz verince girdik, ama deniz soğuk. Eğlenceli geçiyor" dedi.

"ÇOK FAZLA GELEN YOK"

Arkadaşı ile denize girmek için sahile gelen Furkan Başkaya, "Bugün deniz sezonu açalım istedik. Hava kapalı olsa da girmek istedik. Su göründüğü kadar soğuk değil ama yine de üşütüyor. Çok fazla gelen yok" diye konuştu.

ANTALYA HAVA DURUMU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Antalya'da parçalı bulutlu havanın devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem