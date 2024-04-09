İstanbul'u akın akın terk ettiler, 3 şehir tek karede birleşti: Tam 100 kilometreden görüldü!

İstanbul'da hava kirliliğinin son 2 yılın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğlu İstanbul, Yalova ve Bursa'yı aynı karede yakaladı.

3 şehrin tek karede birleşmesi sosyal medyada gündem olurken, görüntüler binlerce beğeni ve milyonlarca görüntüleme aldı.

100 KİLOMETRE UZAKLIK GÖRÜLDÜ

Sopaoğlu, Çamlıca tepesinden çektiği fotoğraf karesinde İstanbul, Yalova ve Bursa'yı aynı karede yakalarken, hava kirliliğinin azalmasıyla yaklaşık 100 kilometre uzaklık net bir şekilde görüldü.

İSTANBUL HAVA KİRLİLİĞİ

İstanbul'da hava kirliliği sağlıksız bir seviyede ve tüm herkes için risk oluşturuyor.

Hava Kirliliği Sağlık Riskleri:

- Hava kirliliği, solunum yolu hastalıkları, kalp hastalıkları, kanser ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir,

- Hassas gruplar, çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar hava kirliliğinden daha fazla etkilenir.

Kaynak: Gerçek Gündem