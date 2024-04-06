İstanbul Bakırköy'de bomba paniği: Vatandaşlar birbirini ezdi!
İstanbul Bakırköy'de kurulan sosyete pazarında bomba paniği yaşandı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, birbirini ezerek kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine sev edilen polis, 2 kişiyi gözaltına alındı.
İstanbul Bakırköy'de saat 13.15 sıralarında Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında iddiaya göre, pazarda hırsızlık yapan bir kişi yakalandı.
Bunun üzerine kaçmaya çalışan şüpheli, "bomba var" diye bağırınca ortalık karıştı.
BİRBİRİNİ EZDİLER
Şüphelinin bağırmasıyla, bayram alışverişi için pazara gelenler birbirini ezerek kaçmaya başladı.
KAMERALARA YANSIDI
Can havliyle kendilerini pazardan çıkmaya çalışan vatandaşların kaçışı kameraya yansıdı.
POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri vatandaşları pazardan tahliye ederken, oradan çıkanlar metrobüse yöneldi. Metrobüste yoğunluk oluştu. Oluşan kuyruk metrelerce uzunluğu buldu.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Pazarı birbirine katan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alından şüpheliler; ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
"ESNAFIN TEZGAHINDAN MALLAR ÇALMAYA BAŞLADILAR"
Görgü tanığı Akgül Aydoğdu, "3 kız gözümüzün önünde esnafın tezgahından mallar çalmaya başladı. Esnaf yakalayınca biber gazı sıktı. Orada arbede oldu. İnsan kaçmaya çalıştı" dedi.
"KİMİ EZİLDİ"
Metrobüsteki kuyrukta bekleyen bir görgü tanığı ise, "Canlı bomba var dediler kaçan kaçana, kimi ezildi, kimi büzüldü. En son kendimizi burada bulduk. Polisler çadırı boşalttı" dedi.
"DÜŞE KALKA BURAYA GELDİK"
Başka bir vatandaş ise, "Bomba var diyorlar. Herkes kaçtı. Düşe kalka buraya geldik" diye konuştu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Bakırköy'deki halk pazarında yaşanan hareketliliğe yönelik yaptığı açıklamada, "Semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan zanlının “Pazarda bomba var” şeklinde bağırması sonucu yaşandığı tespit edilmiştir. Asılsız olduğu anlaşılmış ve semt pazarında ortam normale dönmüştür, hırsızlık zanlısının emniyetteki işlemleri devam etmektedir" denildi.
Kaynak: Gerçek Gündem