İstanbul Bakırköy'de bomba paniği: Vatandaşlar birbirini ezdi!

İstanbul Bakırköy'de kurulan sosyete pazarında bomba paniği yaşandı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, birbirini ezerek kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine sev edilen polis, 2 kişiyi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
> <

İstanbul Bakırköy'de saat 13.15 sıralarında Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında iddiaya göre, pazarda hırsızlık yapan bir kişi yakalandı.

Bunun üzerine kaçmaya çalışan şüpheli, "bomba var" diye bağırınca ortalık karıştı.

BİRBİRİNİ EZDİLER

Şüphelinin bağırmasıyla, bayram alışverişi için pazara gelenler birbirini ezerek kaçmaya başladı.

İstanbul Bakırköy'de bomba paniği: Vatandaşlar birbirini ezdi! - Resim : 1

KAMERALARA YANSIDI

Can havliyle kendilerini pazardan çıkmaya çalışan vatandaşların kaçışı kameraya yansıdı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri vatandaşları pazardan tahliye ederken, oradan çıkanlar metrobüse yöneldi. Metrobüste yoğunluk oluştu. Oluşan kuyruk metrelerce uzunluğu buldu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Pazarı birbirine katan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alından şüpheliler; ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"ESNAFIN TEZGAHINDAN MALLAR ÇALMAYA BAŞLADILAR"

Görgü tanığı Akgül Aydoğdu, "3 kız gözümüzün önünde esnafın tezgahından mallar çalmaya başladı. Esnaf yakalayınca biber gazı sıktı. Orada arbede oldu. İnsan kaçmaya çalıştı" dedi.

"KİMİ EZİLDİ"

Metrobüsteki kuyrukta bekleyen bir görgü tanığı ise, "Canlı bomba var dediler kaçan kaçana, kimi ezildi, kimi büzüldü. En son kendimizi burada bulduk. Polisler çadırı boşalttı" dedi.

"DÜŞE KALKA BURAYA GELDİK"

Başka bir vatandaş ise, "Bomba var diyorlar. Herkes kaçtı. Düşe kalka buraya geldik" diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Bakırköy'deki halk pazarında yaşanan hareketliliğe yönelik yaptığı açıklamada, "Semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan zanlının “Pazarda bomba var” şeklinde bağırması sonucu yaşandığı tespit edilmiştir. Asılsız olduğu anlaşılmış ve semt pazarında ortam normale dönmüştür, hırsızlık zanlısının emniyetteki işlemleri devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Bakırköy
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Akın akın gidiyorlar, Eskişehir'i terk ediyorlar! Eskişehir'i terk ediyorlar!
Sabahın erken saatlerinde geldiler: İstanbul'dan akın akın gidiyorlar! İstanbul'dan akın akın gidiyorlar!
'Pes' dedirten dolandırıcılık yöntemi: "Vale getirecek" diyerek... 'Pes' dedirten dolandırıcılık yöntemi: "Vale getirecek" diyerek...
AKP ve MHP'nin seçim kavgası: Silahlar konuştu! AKP ve MHP'nin seçim kavgası!
Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi
Diyarbakır’da yaralılar ve yakınları aynı hastaneye gidince ortalık savaş alanına döndü Diyarbakır’da yaralılar ve yakınları aynı hastaneye gidince ortalık savaş alanına döndü
Van'da DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi kararının ardından yurttaşlar temizlik seferberliği başlattı Van'da temizlik seferberliği başlatıldı
Bayram trafiği öncesi psikolog tavsiyesi Bayram trafiği öncesi psikolog tavsiyesi
"Seni mermi manyağı yaparım" demişti: Ehliyetine el konuldu, aracı bağlandı "Seni mermi manyağı yaparım" demişti: Ehliyetine el konuldu, aracı bağlandı
Martı TAG davasında yeni gelişme Martı TAG davasında yeni gelişme
Polisin durdurduğu aracın bagajından kaçak göçmen çıktı Polisin durdurduğu aracın bagajından kaçak göçmen çıktı
Sevgi evlerinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu Sevgi evlerinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı perde arkasını açıkladı: Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi? Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi?
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru daha da düşecek mi? Dolar kuru daha da düşecek mi?
Sigaraya önce zam sonra indirim: Fiyatlara yansıdı! Sigaraya önce zam sonra indirim!
Çiftçinin elinde kaldı, TMO; buğday, arpa ve mısır fiyatlarına zam yaptı! TMO; buğday, arpa ve mısır fiyatlarına zam yaptı!
Şaban Sevinç'ten 'Kılıçdaroğlu' kulisi: "Seçimi kaybediyorlar" Şaban Sevinç'ten 'Kılıçdaroğlu' kulisi