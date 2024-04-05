'Pes' dedirten dolandırıcılık yöntemi: "Vale getirecek" diyerek...

Araç kiralama işletmecileri son zamanlarda artan internet dolandırıcılığına dikkat çekerken, dolandırıcıların ulaştıkları kişilerden ‘aracı kapınıza kadar vale getirecek' şeklinde vaatler üzerine ödeme yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla dolandırıcılar kurumsal araç kiralama firmalarının web sitelerini kopyalayarak site isminde harf değişikliği yapıp ‘oltalama’ yöntemiyle kopya site hazırlıyor. Hazırlanan kopya sitelere sosyal medya üzerinden reklam veren dolandırıcılar, araç kiralamak isteyen çok sayıda vatandaşı ağlarına düşürmeye çalışıyor. Araç kiralama, kişilerin kısa dönemli seyahatlerinde bütçelerini zorlamadan konforlarını artıran bir uygulama olarak yaygınlaşıyor. İnternet üzerinden araç kiralama yaygınlaşırken, dolandırıcılar da internet üzerinden farklı yöntemlerle vatandaşları mağdur edebiliyor.

"BAYRAMDA ARAÇ KİRALAMAYA RAĞBET YÜKSEK"

Bayramda araç kiralamada artış olduğunu değinen rent a car işletmecisi Murat Demirkul, “Yaz sezonu ve Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte işlerimizde bir hareketlilik var, yoğunluk yüzde 95’e kadar çıktı. Geçen bayrama göre bu bayramda vatandaşlar tarafından araç kiralamaya rağbet yüksek. Bunun sebebi ise bayram tatilinin 9 gün olması ve hava şartlarının biraz daha iyiye gitmesi olduğunu düşünüyoruz. Araç kiralama yapmak isteyen vatandaşlarımızın rezervasyonlarında sorun yaşamamaları için erken rezervasyon yapmalarını da tavsiye ediyoruz” dedi.

"VALE ARACINIZI KAPINIZA KADAR GETİRECEK VAADİYLE PARA ALINIYOR"

Korsan siteler üzerinden bayram dönemlerinde araç kiralamak isteyen vatandaşların mağdur olmaması için dolandırıcılara dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Murat Demirkul, “Korsan sitelerdeki şuandaki en büyük sıkıntımız örneğin kurumsal firmaların internet siteleri kopyalanıp sonundaki bir harf değişikliği ile beraber vatandaşlarımızın bu sahte sitelere girmesi sonucu kendilerine ulaşım sağlıyorlar. Korsan siteler tarafından istenilen en önemli nokta whatsapp üzerinden tekrar vatandaşa ulaşarak para talep ediliyor ve sonunda vale aracınızı kapınıza kadar getirecek vaadiyle para alınıyor. Daha sonra bayram vatandaşlarımıza zehir oluyor. Bu tür para isteme yöntemi olduğunda vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için uzak durmaları gerekiyor, daha dikkatli olması gerekiyor. Merdiven altı firmalara kesinlikle güvenilmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZ FİYAT DÜŞÜKLÜĞÜNDEN DE BU KONUYU ANLAYABİLİR"

Dolandırıcıların oyununun ucuz fiyatlarından da anlaşılabileceğine dikkat çeken Demirkul, “Çünkü vatandaşlarımız bazen ucuz fiyat diye inanıp bu kişilerle iletişime geçebiliyor. Vatandaşımız, yüksek ücretli bir aracı sahte internet sitesinde yarı fiyatına gördüğü zaman aldanabiliyor ve bu kişilere kaparo gönderebiliyor. Baktığınız zaman normal bir firma 2 veya 3 bin liralık aracını yarı fiyatına vermez. Vatandaşlarımız fiyat düşüklüğünden de bu konuyu anlayabilir. Bir kişi whatsapp üzerinden ücret talep ediyorsa o kişiden kesinlikle uzak durulmasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Demirkul, “Araç kiralayan vatandaşlarımız aracını teslim aldığı sırada kiralama yaptığı şirket yetkilisiyle beraber aracı incelemeleri, gerekirse video çekmelerinde fayda var. Aracın bakımının olup olmadığını firma yetkilisinden öğrenmelerini öneriyoruz. Kiralanan araçta en önemli noktalardan birisi de tabii ki lastik bakımı. Lastiklerin kesinlikle kontrol edilmesi şart. Fiyat aralıklarımız şuan için bin 500 lira ile 4 bin lira arasında değişiyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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