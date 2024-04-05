Diyarbakır’da yaralılar ve yakınları aynı hastaneye gidince ortalık savaş alanına döndü

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada yaralanan iki kişi ve yakınları aynı hastanede karşı karşıya gelince ortalık savaş alanına döndü.

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Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde iki kişi yaşanan bıçaklı kavgada yaralandı. Yaralılar, daha sonra tedavi edilmek üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralılar ve yakınları aynı hastanede denk gelince birbirlerine girdiler ve ortalık savaş alanına döndü. Sarı alan bir süre sağlık hizmeti vermezken taraflar güçlükle ayırıldı.

Genç Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Faysal Yiğit, iki karşı grubun kavga etmesi sonucunda yaralıların aynı hastaneye getirildiğini, yakınlarının da aynı hastaneye gelmesi sonucunda burada büyük arbede yaşandığını söyledi.

Sarı alanın belli bir süre hizmet veremeyecek duruma geldiğini belirten Yiğit, bu konuda sağlık çalışanlarına bir şey olmamasının kendileri için sevindirici olduğunu, sağlık çalışanlarına ve yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu dile getirdi.

Güvenlik güçlerinin burada elinden geleni yapmalarına rağmen yine yetersiz kaldığını aktaran Yiğit, 'Sağlık Bakanlığımıza çağrımız şudur; acil bölümünde kolluk kuvvetlerinin çalıştırılması gerektiğini düşünüyor ve X-Ray cihazının bütün hastanelerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle kesici, delici ve silahın içeri girmesi engellenmiş olur. Görüldüğü gibi normalde ortada olması gereken sağ tarafa çekmişler. Bir an önce bu hastanede de aktif hale getirilmesini istiyoruz' dedi.

Burada hastanenin birbirine girdiğini kaydeden Yiğit, 'Burada sadece sağlık çalışanlarımız değil, bütün herkes zarar görebilirdi. Sağlık çalışanlarımızla konuştuk, çok şükür durumları iyi ama bir daha böyle bir şey olduğunda onlara zarar gelmeyecek anlamında değil. O yüzden söylüyoruz ki, X-Ray cihazı, kolluk kuvvetleri acilde aktif bir şekilde çalıştırılması gerektiğini düşünüyoruz' ifadelerinde bulundu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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