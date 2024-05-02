Uyuşturucu satıcısı, polisi görünce 5’inci kattan atladı!

Esenyurt’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisten kaçmaya çalışan bir şahıs 5’inci kattan atlayarak ağır yaralandı. Evde bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Esenyurt Koza Mahallesi’nde bulunan bir sitede 11 katlı binanın 5’inci katında bulunan bir dairede uyuşturucu satışı yapan şüpheliler olduğunu tespit eden polis ekipleri 30 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden İran uyruklu şüpheli M.E., polisten kaçmak için evin penceresinden atladı. M.E kaçmak isterken yaralandı. M.E.’yi gören polis ekipleri sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İran uyruklu M.E.’yi hastaneye kaldırdı. M.E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, evde bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Polis ekipleri yapılan incelemenin ardından çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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