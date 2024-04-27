Yerli otomobil Togg şehit ailelerine hizmet vermeye başladı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1 milyon 200 bin metrekare alan üzerine kurulan fabrikada üretimine başlanan Togg’u Türkiye’nin birçok kamu kurumu ve şirketi satın aldı.

Yerli ve milli otomobil olarak da bilinen Togg’u satın alanlardan birisi de Çekmeköy Belediyesi oldu. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Çekmeköy Belediye Başkanlığı’nı kazanan Orhan Çerkez, satın alındıktan sonra belediyenin otoparkında duran otomobilin şehit ve gazi ailelerinin hizmetine verilmesi talimatını verdi.

30 ŞEHİT, 91 GAZİ YAKINI BİLGİLENDİRİLDİ

Başkan Çerkez’in talimatı üzerine Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta Birimi görevlileri ilçede bulunan 30 şehit, 91 gazi ailesini tek tek arayarak, “Başkanımız Orhan Çerkez, belediye envanterinde bulunan Togg otomobili şehit ve gazi ailelerimizin 1. derecede yakınlarının düğün, sünnet organizasyonunda ücretsiz hizmet verecektir” diye bilgilendirme yaptı.

TOGG'UN İLK GÖREVİ EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ

Togg otomobille ilgili projenin halkta büyük karşılık bulduğuna dikkat çeken Çerkez, "Belediyemizde şehit ve gazi yakınlarımızla yakından ilgilenilecek bir birim oluşturduk. Seri Nokta sorumlularımız şehit ve gazi yakınlarımızın her türlü istek ve taleplerini karşılayacak" diye konuştu.

"DÜĞÜNÜM NİŞANIM OLMAZ, BENİ OĞLUMA GÖTÜRÜN"

Kaya, "Evladım, benim oğlumun kabri Edirnekapı Şehitliği’nde. Orhan başkana selamlarımı iletin. Böyle bir uygulama yaptığı için teşekkür ediyorum. Benim düğünüm, nişanım olmaz, yaşlıyım ben. Tek varlığım canım oğlum. Beni oğluma götürür müsünüz" diyerek isteğini iletti. Şehit annesi Togg’la ikamet ettiği Alemdağ Mahallesi’ndeki evinden alınarak şehitliğe götürüldü.

ŞEHİT AİLESİ HAVALİMANINDAN EVİNE BIRAKILDI

Seri Nokta ekiplerinin iletişim kurduğu bir diğer şehit yakını ise Erik ailesi oldu. Uygulamayla ilgili bilgilendirme yapılan şehit babası Ahmet Erik, “Ben ve eşim şehidimizin kabrini ziyaret etmek için memleketimiz Van’a geldik. Taşdelen Mahallesi’nde oturuyoruz. Havalimanından eve bırakabilir misiniz” talebinde bulundu. Ahmet Erik’in talebine, “Tabii ki bırakırız” diyerek dönüş yapıldı, Erik ailesinden saati bilgisi alınıp Togg, havalimanında hazır bulunduruldu.

"ÇOK MEMNUN OLDUK"

Uygulamadan memnuniyet duyduğunu belirten şehit babası Ahmet Erik, “Türkiye’nin milli aracı Togg’la Çekmeköy’de oturan şehit ve gazi yakınlarını faydalanmaya başlattığı için Belediye Başkanı Orhan Çerkez’e çok teşekkür ediyorum. Havalimanından eve dönüşümüz bir hayli sorunlu olacaktı. Her Van’a gittiğimizde dönüşte yoruluyorduk. Bu hizmet hepimiz için büyük bir kolaylık oldu. Havalimanına indikten sonra belediye görevlileri bizi karşılayıp, valizlerimizi bagaja koydular. Konforlu ve rahat bir yolculuk yaparak evimize ulaştık. Milli arabamızla alınmak ayrı bir mutluluk oldu. Allah Orhan beyin ve ekibinin bahtını açık etsin. Çekmeköy’de iyi işler yapacaklarına inanıyorum” dedi.

DÜĞÜN SALONU DA TAHSİS EDİLDİ

22 Nisan’da başlayan uygulama ile şehit ve gazilerin 1. derece yakınlarının düğün, sünnet ve kabir ziyaretlerine tahsis edilen Togg’un yanı sıra evlatları için organize edecekleri düğün, nişan ve sünnet organizasyonlarında belediyeye ait salonların da ücretsiz tahsis edileceğini söyleyen Başkan Çerkez, “Çekmeköy’de kimse kendisini yalnız hissetmeyecek. Tüm komşularıma eşit mesafede olacağım. Herkesin Çerkez Başkan’ı olarak hizmet vereceğiz” dedi.

Kaynak: İHA