Kocaeli'nde patlama riski: Evler tahliye edildi, karayolu trafiğe kapatıldı!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde benzin yüklü tanker kaza yaptı. Kazanın ardından D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti.

150 metre boyunca duramayan tanker üstgeçit köprüsünün ayağına, ardından park halindeki iki kamyonete çarptı. Daha sonra karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarpan tankerin çekici kısmı koptu. Kopan çekici, D130 Karayolu'ndan karşı sokağa uçtu. Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralanırken benzin ise yola saçıldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI, EVLER TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise patlama riskine karşı D130 Karayolu’nun Yalova ve İzmit istikametini trafiğe kapattı. Ayrıca çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar da tahliye edildi.

Kocaeli'nde patlama riski: Evler tahliye edildi, karayolu trafiğe kapatıldı! - Resim : 1

"ÇOK KORKTUK"

Patlama riskine karşı evden çıkarılan Aysel Sütlüce, "Polisler anons etti ve korkarak hemen dışarı çıktık. Kaza yapan tanker araçları ezmiş. Patlamaya karşı tehlike olduğu için evler tahliye edildi. Çok korktuk" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kocaeli Gölcük Trafik kazası
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