Uzmanı açıkladı, sürücüler dikkat: Terlikle araç kullanmak yasak mı?

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Hüseyin B. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen M.Ş. idaresindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, yaptıkları alkol testinde Hüseyin B.'nin 1.5 promil alkollü olduğunu tespit ederken, ayağındaki terliklerle araç sürmesi ise dikkat çekti.

TERLİKLE ARAÇ KULLANMAK YASAK MI?

Kazanın ardından havaların ısınması ile birlikte terlikle araç kullananların artması akıllara 'Terlikle araç kullanmak yasak mı?' ve cezası olup olmadığı sorularını getirdi.

Yaz tatilinde tatilcilerin sıkça tercih ettiği terlik, araç kullanımında zaman zaman olumsuzluklar ortaya çıkarabiliyor. Terlikle araba kullanmaya cezai yaptırım uygulanmazken, ancak terlikle veya çıplak ayakla araç kullanmanın sürüş becerilerini olumsuz etkileyebileceği ve sürüş güvenliğini azaltabileceği düşünülüyor. Emniyet yetkilileri, "Genel olarak sürüş sırasında dikkatli ve güvenli olmak önemlidir. Uygun ayakkabı giymek, sürüş becerilerinizi en üst düzeye çıkarır ve yaşanabilecek bir kaza durumunda ayaklarınızı korur" diye görüş bildiriyor.

Terliğin öncelikle debriyaj, fren ve gaz pedallarının altına kaçması en önemli riski oluştururken, ayağı rahat saran bir ayakkabı ile terlik kullanımı sırasında gaz ve fren pedalını hissetmek arasında fark bulunuyor. Bir üçüncü riski de terlik giyen kişilerin sürüş esnasında terliği koltuğun altına bırakarak çıplak ayakla sürmeye devam etmeleri oluşturuyor. Sürücü çıplak ayakla bastığı anda pedalları tam kavrayamadığı gibi debriyaj, fren ve gaz ayarını da düzgün yapamıyor.

"TRAFİK GÜVENLİĞİ MADDESİ İŞLETİLEBİLİR"

Kaza eksperleri ve bilirkişilere göre, terlikle araç kullanmanın cezası yok, ancak bir kazada böyle bir tespit olursa mahkeme aşamasında sürücünün refleks vermesine etkisine kanaat gelirse 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme maddesi' işletilebiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem