Iğdır'da yayla konvoyuna saldırı düzenlendi: 20 yaralı!

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak köyünden yaylaya çıkan bir konvoy, iddiaya göre Abbasgöl köylüleri tarafından saldırıya uğradı. Olayda 20 kişi yaralandı.

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak ile Abbasgöl köyü arasında yıllardır devam eden yayla meselesi bu sene yine kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre; aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu Karabulak köyüne ait konvoy, mahkeme kararına rağmen kolluk kuvvetlerinin nezaretinde yaylaya doğru ilerlerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1’i ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı.

MAHKEME KARARI HİÇE SAYILDI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Karabulak köylüleri mahkeme kararıyla yaylaya gitmekteydiler. Ancak Abbasgöl köylülerinin silahlı saldırısı sonucu konvoyda büyük panik yaşandı. Yaralılar arasında durumu ağır olan bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Iğdır'da yayla konvoyuna saldırı düzenlendi: 20 yaralı! - Resim : 1

GÜVENLİK GÜÇLERİ KARŞILIK VERDİ

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, saldırının ardından incelemelerine başladı. Köylüler tarafından Cep telefonunuyla çekilen görüntülerde güvenlik güçlerinin karşıdan ateş açan köylülere karşılık verdiği görülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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