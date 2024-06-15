Bodrum'da kırmızı alarm verildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu!

Kurban Bayramı'na 1 gün kala Muğla'nın Bodrum ilçesine tatilciler akın etmeye başladı.

Bodrum'a karayolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Vatandaşlar, 5 kilometrelik yolu 55 dakikada geçebildi.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaz tatilinin ve 9 günlük bayram tatilinin aynı zaman denk gelmesi nedeniyle Bodrum’da üst düzey güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bodrum Kaymakamlığı tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ek personel takviye edildi. Kurban Bayramı dolayısıyla Bodrum Belediyesi de saha elemanlarının izinlerini kaldırdı. Temizlik başta olmak üzere gıda denetimleri, sahillerdeki huzur ve güveni sağlamak için zabıta ekipleri de 24 saat esaslı çalışmaya başladı. İlçenin giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekipleri trafik uygulaması ve kimlik kontrolleri yapıyor. Yalıkavak, Türkbükü, Ortakent gibi mahalle girişlerinde de uygulamalar 24 saat kesintisizi olarak yapılmaya başlandı. Özellikle sahil şeridinden tüm kolluk görevlileri devriye atıyor. 9 gün boyunca ilçede yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek için kolluk kuvvetleri 24 saat görev yapacak.

BODRUM'A REKOR SAYIDA ARAÇ GİRDİ

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, 3 günde 150 bin aracın girdiğini ifade ederek, "Bayram kapsamında bir dizi tedbirler aldık. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, zabıtamızla bir dizi tedbir aldık. Bu kapsamda toplamda 86 araç, 733 personelle bu hizmeti sürdüreceğiz. İnşallah sıkıntısız bir şekilde bayram süresi geçiririz diyorum. Her gün yaklaşık 70 bin araç giriş yapıyor. Bayram süresi boyunca 200 ila 250 bin arasında aracın giriş yapması bekleniyor. Nüfusun ise 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Otellerimizdeki doluluk oranları iyi seviyede. Bodrum’da ayrıca lahmacun fiyatları 140 liradan başlıyor. Bodrum’un çoğu yerinde fiyatlar makul seviyededir" diye konuştu.

BODRUM'A EK SEFERLER KONULDU

Öte yandan, Bodrum'a otobüs ve uçakların ek sefer koyduğu öğrenildi. Şehirler arası otobüslerin ek seferlerini 3 katına çıkarılırken, iç hatlarda uçak firmaları ise 50 ek sefer koyduğu bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem