İstanbul'da küfürler savurarak doktora saldırdılar!

İstanbul Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve yanındaki yakınları ile doktor arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları doktorun odasına girmeye çalıştı.

ARBEDE YAŞANDI

Tartışmanın ardından olaya engel olmak isteyen güvenlik ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı.

KAMERALARA YANSIDI

Korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem