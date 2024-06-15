İstanbul'da küfürler savurarak doktora saldırdılar!

İstanbul'da bir hasta ve yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı. Olaya engel olmak isteyen güvenlik ile hasta yakınları arasında arbede yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve yanındaki yakınları ile doktor arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları doktorun odasına girmeye çalıştı.

ARBEDE YAŞANDI

Tartışmanın ardından olaya engel olmak isteyen güvenlik ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı.

İstanbul'da küfürler savurarak doktora saldırdılar! - Resim : 1

KAMERALARA YANSIDI

Korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İstanbul Sancaktepe doktor
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