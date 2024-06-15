İstanbul'u akın akın terk ettiler, trafik boş kaldı!

Bayram tatilinin 9 güne çıkması sonrası İstanbul'da trafik boş kaldı. Vatandaşların İstanbul'u terk etmesiyle E-5 karayolundaki sakinlik görüntülendi.

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Bakanlar kurulunda alınan kararın ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı duyurulmuştu.

Yapılan duyurunun ardından kent genelinde birçok vatandaş, İstanbul dışına çıktı.

İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI

Vatandaşların İstanbul dışına çıkmasıyla birlikte yollar boş kaldı.

İstanbul'u akın akın terk ettiler, trafik boş kaldı! - Resim : 1

SAKİNLİK GÖRÜLDÜ

Trafiğin mesai zamanlarında yoğun olarak görüldüğü Esenyurt Haramidere Kavşağı'nda da sakinlik görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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