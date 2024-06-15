İstanbul'da büyük göç sürüyor, akın akın geldiler: Yoğunluk oluştu!

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluştu. Akın akın İstanbul'u terk etmeyi planlayanlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 1598 sefer gerçekleşmesi planlanırken, 259 bin 321 yolcu havalimanını kullanacak.

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9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle bayram arifesinde de İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı.

Yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu.

HIZLI GEÇİŞ SAĞLANIYOR

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri, giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçişini sağlıyor.

İstanbul'da büyük göç sürüyor, akın akın geldiler: Yoğunluk oluştu! - Resim : 1

"HAVALİMANI İNANILMAZ YOĞUN"

Bayram tatilini Akçay'da geçireceğini ifade eden Neslihan Tarakçı, "Havalimanı inanılmaz yoğun, biletlerimizi bir ay önce aldığımız için bilet bulmakta bir zorluk yaşamadık o yüzden biraz şanslıyım. Herkese iyi bayramlar" dedi.

"EDREMİT'E GİDİYORUZ"

Yolculardan Selma Ekşi ise, "Bayram tatilini ablamın yanında geçirmek için Edremit'e gidiyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun, çok mutlu olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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