Van'da DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi kararının ardından yurttaşlar temizlik seferberliği başlattı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan’a mazbatasının verilmesi kararının ardından kentte temizlik seferberliği başlatıldı.

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan’a mazbatasının verilmesi kararının ardından İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şubesi'nden öncülüğünde dün yapılan çağrı ile "Belediye bizim sokaklar bizim" sloganıyla Van’da çok sayıda kişi alana inerek cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

Saat sabah 9’da Cumhuriyet Caddesi’nde başlayan temizlik seferberliği öğleden sonra Beşyol mevkiinde son buldu.

"TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK"

Temizlik çalışmasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Van Şube Başkanı Baran Bulut Balkan, "Kentimizde iki gündür bir kaos vardı. Kentimiz yorgun ve gönlü kırık ve yıpranmıştı. Dün alınan haberle birlikte kent yerini sevince ve coşkuya bıraktı. Bu noktada bizlere halktan bir talep geldi. Kentimizin yıpranmışlığını kentimizi daha refaha kavuşturmak için önce kentimizin temizliğini yapmamız gerekiyordu. Bu noktada Cumhuriyet Caddesi’nden başlayarak Milli Egemenlik Caddesi’nden Beşyol’a doğru temizlik seferberliği başlattık. Halk ve esnaftan, üyelerimizden ciddi katılım oldu, bizler mutlu ve umutluyuz" dedi.

Van'da DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi kararının ardından yurttaşlar temizlik seferberliği başlattı - Resim : 1

"BELEDİYE DE BİZİM SOKAKLAR DA"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi Fatma Arslan ise şunları söyledi:

"Son zamanlarda yaşananları biliyorsunuz. Halkın meşru bir direnişi vardı. Bu direniş sırasında istenmeyen bazı şeyler yaşandı. Biz belediyemize sahip çıktık belediye bizim dedik. Sokaklar bizim dedik. Biz bu sokakların bu ilin ve ülkemizin her zaman barış içerisinde olmasını güzellikler içerisinde olmasını istiyoruz. Bu yüzden diyoruz ki ilimizi güzelleştireceğiz. Biz ilimizi kendimiz kendi olanaklarımızla temiz tutacağız. Belediyeyi esas alacağız ve belediyeye her zaman destek olacağız. Halkın büyük direnişiyle kazanılan zafer bizleri çok mutlu etti. Her zaman her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bu etkinlikten dolayı inşaat mühendisleri odasına teşekkürler. Bizde SES Van Şubesi olarak bu etkinliğe destek vermekten gururlu ve onurluyuz."

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Van DEM Parti Abdullah Zeydan
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