Martı TAG davasında yeni gelişme

Martı TAG hakkında açılan dava, bilirkişi raporunun henüz hazırlanmaması nedeniyle ertelendi. Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eyüp Aksu, bu davayı kazanacaklarını söyledi.

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Martı TAG hakkında 'yasa dışı taşımacılık' suçlamasıyla açılan davaya 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya taraf temsilcileri ve avukatlar katılırken, bilirkişi raporunun henüz hazırlanmadığı ve mahkemeye gönderilmediğini belirten hakim, bir sonraki duruşmanın 19 Temmuz'da yapılmasına karar verdi.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eyüp Aksu, "Eksik raporun da tamamlanmasının ardından bu davayı kazanacaklarını" belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Martı TAG davasında yeni gelişme - Resim : 1

"Bildiğiniz üzere dijital bir korsan taşımacılıkla mücadele ediyoruz. Bugün de duruşmamız vardı. Allah'ın adaletine ve Türk adaletine güveniyoruz. Biz yasal süreçte taksicilik yaparken, diğer tarafta korsan taşımacılık yapan bir taraf var. Mahkememiz bütün konuları esas açısından tamamlamaya çalışıyor. Hiç endişeniz olmasın inşallah Allah'ın adaleti ve Türk adaleti tecelli edecektir. Diğer davada nasıl haklı çıktıysak, nasıl kazandıysak hiç şüpheniz olmasın yine kazacağız. Eksiklikler tamamlanınca bu davayı kazacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."

MARTI TAG NEDİR?

Martı Tag, Türkiye'de Martı İleri Teknoloji firması tarafından sunulan bir hizmettir. Bu hizmete göre herhangi bir sürücü, telefonuna indirdiği bir uygulama aracılığıyla kendisi ile aynı istikamete giden yolculara erişebiliyor, böylece yakıt masraflarına ortak bulabiliyor. Martı Tag kullanan yolcular ise düşük ücret politikası dolayısıyla bu hizmeti tercih edebiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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