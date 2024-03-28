Polisin durdurduğu aracın bagajından kaçak göçmen çıktı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından arama yapılan bir otomobilin bagajında Afganistan uyruklu 3 göçmen yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından illegal yollardan ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede çevre illerden Elazığ’a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde, bir aracın bagajına gizlenen Afganistan uyruklu 3 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan M.K. ise gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenlerin ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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