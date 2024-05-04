Bursa, mayıs ayında beyaza büründü!

Bursa Uludağ'da mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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Bursa'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinin başında gelen Bursa Uludağ'da ise, oteller sezonu kapamış olsa da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

KAR YAĞIŞININ SÜRMESİ BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Bursa, mayıs ayında beyaza büründü! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bursa Uludağ Kar Yağışı

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