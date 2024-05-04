Bursa, mayıs ayında beyaza büründü!

Bursa'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinin başında gelen Bursa Uludağ'da ise, oteller sezonu kapamış olsa da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

KAR YAĞIŞININ SÜRMESİ BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem