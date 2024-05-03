İstanbul'da metro tacizcisinin yeni görüntüleri: Çocukları istismara maruz bıraktı, suç kaydı ortaya çıktı!

İstanbul Başakşehir'de metroda genç bir kadını taciz etmesi üzerine gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede serbest bırakılan şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin girdiği markette 1'i çocuk 2 kişiyi istismara maruz bıraktığı ve cinsel istismardan 2 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

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İstanbul Başakşehir'de 27 Nisan'da sabah saatlerinde işe gitmek için Kayaşehir metrosuna binen Z.B. adlı genç kadın, karşısına oturan bir şahsın tacizine maruz kalmıştı.

Metrodaki kalabalığa aldırış etmeden cinsel organını çıkartan şahsı fark eden genç kadın, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olmuştu.

BAŞKA BİR TACİZDEN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu şüphelinin başka bir metro istasyonunda vatandaşlar tarafından darp edildiği ve durakta inerek peron değiştirip hastaneye gittiği belirlenmiş, kimlik bilgileri tespit edilen M.G. (55) isimli şahıs başka bir taciz olayı sonrası yakalanarak gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDI, YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, yeniden taciz suçundan gözaltına alındı.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şahsın girdiği markette 1'i çocuk 2 kişiyi daha taciz ettiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada M.G.'nin geçmişte cinsel istismardan 2 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İstanbul Başakşehir Metro Çocuk istismarı

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