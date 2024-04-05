AKP ve MHP'nin seçim kavgası: Silahlar konuştu!

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde yerel seçim sonuçlarının ardından AKP ve MHP tarafları birbirine girdi. Silahların patladığı kavgaya çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale etti.

Son Güncelleme:
> <

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP, seçim sonuçları nedeniyle karşı karşıya geldi.

Uğurludağ Belediye Başkanlığını 13 oy farkla AKP'li adayın kazandığı seçimin sonuçlarına MHP itiraz etti. Seçimlerde 92 oyun geçersiz sayıldığını belirten MHP’liler, oyların yeniden sayılmasını istedi.

SİLAHLAR KONUŞTU

İskilip İlçe Seçim Kurulu’nun itirazı reddetmesinin ardından AKP ve MHP üyeleri arasında tartışma yaşandı, olay yerine çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lar sevk edildi. Bazı kişiler havaya ateş açtı, ateş edilen alanda 5 adet boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri havaya ateş açılan noktada inceleme başlattı.

AKP ve MHP'nin seçim kavgası: Silahlar konuştu! - Resim : 1

"HAZIRLIKLARIMIZ YAPIYORUZ"

Yaşanan gerilime ilişkin açıklama yapan MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, "Oyların sayımında bir itirazımız var. Arkadaşlarımızla bir arbede olmuş, biz de arkadaşlarımızla sükunet içerisinde halledilmesi için çaba gösteriyoruz. Yalnız, burada hukuken ilçe seçim kuruluna başvurduk reddedildi. İl seçim kuruluna başvurduk reddedildi. Ankara seçim kuruluna (Yüksek Seçim kurulu) başvurduk. Bunun neticesini bekliyoruz. Oradan da red gelirse, olağanüstü başvurusunu yapacağız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

"HUKUKİ HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ"

"Bütün hukuki haklarımızı Uğurludağ nezdinde arayacağız" diyen Çıplak, "Vatandaşlarımızın hepsini bireysel davranmamaları hususunda uyardık. Bundan sonraki süreci MHP İl Başkanlığı olarak Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı Ankara’dan takip ediyor. Bizler de buradan takip ediyoruz. Burada hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Arkadaşlarımızın bir mağduriyeti var. Bu mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda da sonuna kadar da arkadaşlarımızın arkasında olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP MHP 2024 Yerel Seçimleri Çorum
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi Gaz sızıntısı vatandaşı sokağa döktü: 4 kişi etkilendi
Diyarbakır’da yaralılar ve yakınları aynı hastaneye gidince ortalık savaş alanına döndü Diyarbakır’da yaralılar ve yakınları aynı hastaneye gidince ortalık savaş alanına döndü
Van'da DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi kararının ardından yurttaşlar temizlik seferberliği başlattı Van'da temizlik seferberliği başlatıldı
'Pes' dedirten dolandırıcılık yöntemi: "Vale getirecek" diyerek... 'Pes' dedirten dolandırıcılık yöntemi: "Vale getirecek" diyerek...
Bayram trafiği öncesi psikolog tavsiyesi Bayram trafiği öncesi psikolog tavsiyesi
"Seni mermi manyağı yaparım" demişti: Ehliyetine el konuldu, aracı bağlandı "Seni mermi manyağı yaparım" demişti: Ehliyetine el konuldu, aracı bağlandı
Martı TAG davasında yeni gelişme Martı TAG davasında yeni gelişme
Polisin durdurduğu aracın bagajından kaçak göçmen çıktı Polisin durdurduğu aracın bagajından kaçak göçmen çıktı
Sevgi evlerinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu Sevgi evlerinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu
İstanbul’da parkta çocuğa şişle saldırı tehdidi kamerada: “Senin beynini patlatırım” İstanbul’da parkta çocuğa şişle saldırı tehdidi kamerada: “Senin beynini patlatırım”
Motosiklet sürücüsü ambulans için fermuar yöntemiyle trafiği açtı Motosiklet sürücüsü ambulans için fermuar yöntemiyle trafiği açtı
Afyonkarahisar’da fabrikada yangın Afyonkarahisar’da fabrikada yangın
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: İBB Başkanlığı için 3 isim geçiyor Kulis: İBB Başkanlığı için 3 isim geçiyor
CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu CHP Kayseri İl Başkanının avukat oğlu ofisinde ölü bulundu
İsmail Saymaz: Seçimlerden sonra 5 ismin kellesi gidebilir İsmail Saymaz: Seçimlerden sonra 5 ismin kellesi gidebilir
Çocuk katili çıktı! 'Dadı Meryem' hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirmiş 'Dadı Meryem' hapisten çıktıktan sonra cinsiyet değiştirmiş
Kulis: Partililerin uyardığı Erdoğan'la Mehmet Şimşek arasında dikkat çeken diyalog Kulis: Partililerin uyardığı Erdoğan'la Mehmet Şimşek arasında dikkat çeken diyalog