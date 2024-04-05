Sabahın erken saatlerinde geldiler: İstanbul'dan akın akın gidiyorlar!

İstanbul'da bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen yurttaşlar, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Günün erken saatlerinden itibaren havalimanına akın akın gelen yolcuların mağdur olmaması için önlem alındı.

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Ramazan Bayramına sayılı günler kala 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, günün erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi.

Yaşanan yoğunlukta yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Özellikle iç hatlar kontuarlarında ve pasaport sırasında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Sabahın erken saatlerinde geldiler: İstanbul'dan akın akın gidiyorlar! - Resim : 1

"BU BAYRAMI ONLARA AYIRDIM"

Bayram tatilini ailesiyle geçireceğini söyleyen Fırat Mutlu, "İstanbul’da çalışıyorum Adana’ya gidiyorum. Daha önce de sık sık gidiyordum. Ailem ve sevdiklerimle vakit geçireceğim, bir süredir bayramı onlarla geçirmiyordum. Bu bayramı onlara ayırdım. Bilet alma işini sonraya bıraktığım için bulmakta zorlandım. Bilet fiyatı olarak da bence normale göre biraz daha fazla ücret ödedim. Seçim sürecini yeni atlattık. Herkese ailesi ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum" dedi.

"BİLET BULMAKTA ZORLANDIM"

İstanbul'da okuyan üniversite öğrencisi Eren Altay, bayramı Mardin'de geçireceğini belirterek, "Bu bayramın güzel geçeceğini umuyorum. Bilet bulmakta zorlandığım için tatil dönüşümü erkene aldım. Bu yüzden Mardin’de 7 gün kalabileceğim" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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