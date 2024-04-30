1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İşte merak edilen sorunun cevap;

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1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusu birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor.

Resmi tatil günlerinde, kamu kurumları, okullar ve üniversiteler kapalı olduğundan dolayı birçok kişi günün büyük bir kısmını dışarıda veya seyahat ederek geçiriyor. Özel araçlarıyla yola çıkanlar trafiğin büyük bir kısmını oluştururken, bazı vatandaşlar ise zamandan tasarruf etmek için marmaray, metro, tramvay, metrobüs, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarını tercih ediyorlar.

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs'ta Resmi Gazete’de duyurulan bir kararla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin ücretsiz olduğu biliniyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

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