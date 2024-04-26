IŞİD medresesi operasyonunda 'Hatipoğlu' detayı

IŞİD'in Horasan kolunun Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik yapılan Temmuz 2023 operasyonunda İstanbul Başakşehir'de bulunan bir derneğe baskın düzenlendi. Derneğin, kaçak olarak din eğitimi aldığı belirtilen 70'e yakın çocuğa ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca, derneğin Nihat Hatipoğlu'nun kardeşi ile bağlantısının olduğu da belirtildi.

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IŞİD medresesi operasyonunda 'Hatipoğlu' detayı

IŞİD'e yönelik yapılan operasyonlardan biri Temmuz 2023’te İstanbul Başakşehir'deki Darul Vefa isimli dernekte gerçekleşti.

Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre, Dernek binasının altında bulunan parfümcünün dernek yöneticilerinden birine ait olduğu ortaya çıktı. Operasyon sırasında, beş katlı binanın eğitim merkezi olarak kullanıldığı ve yaklaşık 70 çocuğa eğitim verilen bir medrese olduğu belirlendi. Operasyon sonucunda IŞİD'e katılıp Suriye'de savaşan kişilerle beraber 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

Hazırlanan iddianamede, sanıkların telefonlarından çıkan silah, örgüt bayrakları, dokümanlar ve İstanbul'da atış talimi yaptıklarına dair görüntülere de yer verildi.

OPERASYONDA 'HATİPOĞLU' DETAYI

Öncelikle ‘Darul Vefa’ ve ‘İlim ve Amel Merkezi’ ayrı iki yapı. Derneğin iletişim numarası kamuoyunun dini sohbetlerden tanıdığı Nihat Hatipoğlu’nun kardeşi Nurettin Hatipoğlu’na ait.

Fakat iddianamede birçok kez Suriye’ye yardım toplayan Darul Vefa Derneği hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Fakat Hatipoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarıyla söz konusu iddianamede bulunan derneğin logoları aynı.

Binayı derneğe kiralayan emlakçı, Darul Vefa Derneği yöneticileri ve giriş katta bulunan parfümcünün sahibi olan kişinin kiralama için birlikte geldiklerini söyledi.

NURETTİN HATİPOĞLU: 'MEDRESEDEN HABERİM VAR'

Dernek yöneticisi Nurettin Hatipoğlu, Başakşehir’deki derneğin yöneticisinin oturum izni nedeniyle gözaltına alındığını ve kendisinin bu operasyondan haberi olmadığını belirtti.

Ayrıca, Darul Vefa Derneği’nin kapandığını ve mahalledekilerin talebi üzerine kaçak bir kuran kursu açtıklarını söyledi. Bu kuran kursunun derneklerine bağlı olduğunu ve Milli Eğitim’e bağlı olmadığını da doğruladı.

DARUL VEFA DERNEĞİ HESABI KAPATILDI

Sözcü, Hatipoğlu ile yaptıkları telefon konuşmasının ardından Darul Vefa Derneği'ne ait sosyal medya hesabı kapatıldığını, fakat internet geçmişinde, derneğin iletişim numarası olarak hala aynı numara bulunduğu belirtti.

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