'Filistin İçin Bin Genç' grubu MÜSİAD önünde toplandı: Bu mu Filistin'le dayanışmanız?

Yenibosna'daki binası önünde bir basın açıklaması yaparak, bazı işadamlarının hala İsrail'le ticarete devam ettiğini eleştirdi.

Grup, bu ticarete ambargo uygulanması gerektiğini belirtti ve sermaye sahiplerini eleştirerek, İsrail'in Filistin politikasına karşı çıkıyor gibi görünüp ticarete devam etmelerini kınadı. Ayrıca, aldıkları kısıtlama kararının yeterli olmadığını ve ambargonun gerekliliğini vurguladı.

'BU MU FİLİSTİN'LE DAYANIŞMANIZ?'

MÜSİAD binasının önünde bir araya gelen 'Filistin İçin Bin Genç' adlı grup basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Peki bugün neden MÜSİAD önündeyiz. Haftalar önce MÜSİAD önüne gelip Mahmut Asmalı’ya sorduk. Kendisi de tek tek üyelerini arayacağını, bu patron örgütünde İsrail’le bir ticarete izin vermeyeceğini söylemişti. Geçenlerde ise böyle bir yetkisi olmadığını, devletin icazet verdiği bir ticaretin yasal olduğu için karışmayacağını söylüyor. Bu mu sizin Filistin’le dayanışmanız? Belli ki MÜSİAD gayet samimi bir şekilde soykırımcıyla dayanışma içerisinde"

Türkçe, Arapça ve İngilizce yapılan basın açıklamasında İsrail'lle ticareti sürdüğünü savundukları bazı şirketleri de kınayan eylemciler, "Burada toplanma sebebimiz Filistin direnişinin çağrısına kulak vermek demiştik. İsrail ile ticari veya siyasi işbirliği, soykırım suçuna ortak olmaktır. Soykırımın altyapısını hazırlayan şirketler ve bu şirketlerin bünyesinde bulunduğu MÜSİAD hesap vermek zorunda. Halkımızı Filistin yürüyüşüne çağırıp İsrail ile işbirliği yapmanın hesabını, o insanlara vermek zorunda" dedi.

'İSRAİL İLE İLİŞKİLER HER ALANDA KESİLENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

"İsrail ile işbirliği kuran her bir devlet, her bir şirket, ellerindeki kanı hamasetle, ikiyüzlülükle devlet izinleri ile temizleyemeyecekler. Biz, Filistin’in yerle bir edilmesine hizmet edenlere, soykırıma, emperyalistlere ve işbirlikçilerine bu topraklardan geçit vermeyeceğiz. Yalnızca MÜSİAD bağlantılı işbirlikçiler değil, Türkiye’de İsrail’in soykırımını besleyen hangi siyasi-ticari oluşum varsa hepsinin yakasına yapıştık, yapışacağız. Her birinin işbirlikleri devam ettiği müddetçe kapısında toplanacağız, ilişkilerin ticari diplomatik ve askeri her bir ayağı kesilene kadar mücadeleye devam edeceğiz!"

Kaynak: ANKA